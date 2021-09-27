Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб до приезда медиков.

Заметьте Был за рулем пьяным: племянника экс-мера Сколе взяли под стражу из-за смертельного ДТП

На мужчину перевернулось его собственное авто

ДТП произошло примерно в 18:45 на лесной дороге вблизи села Высич Яворовского района. Водитель автомобиля "УАЗ 469", 40-летний житель Немирова, не справился с управлением и въехал в дерево.

При попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "лебедка", он перевернулся на мужчину. В результате инцидента водитель умер на месте происшествия.

В полиции подтвердили информацию об этом трагическом инциденте. Однако детали пообещали предоставить позже.

Заметьте! По информации полиции Львовщины, 26 сентября на дорогах области произошли 33 ДТП, 2 из которых были с пострадавшими. В результате аварий один человек погиб, а 2 получили травмы.

Кратко о последних похожих случаях