Неподалік Львова трапилася моторошна ДТП: від вантажівки відлетіла арматура й влучила в жінку

У Львівському районі 4 лютого трапилося 2 ДТП. Зокрема, неподалік села Сокільники від фури відлетіла арматура і поцілила в пасажирку легковика.

Інша аварія трапилася у Львові. Там 24-річний водій збив пішохідку.

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Арматура поцілила в пасажирку

Речниця поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що на Західному обході Львова, неподалік Сокільників, трапилася ДТП з постраждалими.

Біля Сокільників від вантажівки відірвалася якась конструкція – чи то труба, чи арматура. Потрапила в автомобіль Renault Kangoo та травмувала пасажирку в голову,

– зазначила Рибій.

Постраждалу госпіталізували. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Рух дорогою – ускладнений.



У Львові легковик збив пішохідку / Фото Патрульної поліції Львівщини

Водій ВАЗ збив жінку

Ще одна аварія з постраждалими трапилася вже у Львові. На перехресті вулиць Садова — Кульпарківська 24-річний водій "ВАЗ 2108" збив 64-річнй жінку.

Наразі одна смуга вулиці в напрямку Городоцької – перекрита. Рух дорогою частково ускладнений. Водіїв просять бути обережними та врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

На місці аварії також працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.