Неподалік Львова трапилася моторошна ДТП: від вантажівки відлетіла арматура й влучила в жінку

4 лютого 2022 , 10:43
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львівському районі 4 лютого трапилося 2 ДТП. Зокрема, неподалік села Сокільники від фури відлетіла арматура і поцілила в пасажирку легковика.

Інша аварія трапилася у Львові. Там 24-річний водій збив пішохідку.

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Арматура поцілила в пасажирку

Речниця поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що на Західному обході Львова, неподалік Сокільників, трапилася ДТП з постраждалими.

Біля Сокільників від вантажівки відірвалася якась конструкція – чи то труба, чи арматура. Потрапила в автомобіль Renault Kangoo та травмувала пасажирку в голову,
– зазначила Рибій.

Постраждалу госпіталізували. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Рух дорогою – ускладнений.


У Львові легковик збив пішохідку / Фото Патрульної поліції Львівщини

Водій ВАЗ збив жінку

Ще одна аварія з постраждалими трапилася вже у Львові. На перехресті вулиць Садова — Кульпарківська 24-річний водій "ВАЗ 2108" збив 64-річнй жінку.

Наразі одна смуга вулиці в напрямку Городоцької – перекрита. Рух дорогою частково ускладнений. Водіїв просять бути обережними та врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

На місці аварії також працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Автор: Ольга Котів