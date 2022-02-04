Неподалік Львова трапилася моторошна ДТП: від вантажівки відлетіла арматура й влучила в жінку
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У Львівському районі 4 лютого трапилося 2 ДТП. Зокрема, неподалік села Сокільники від фури відлетіла арматура і поцілила в пасажирку легковика.
Інша аварія трапилася у Львові. Там 24-річний водій збив пішохідку.
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Арматура поцілила в пасажирку
Речниця поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що на Західному обході Львова, неподалік Сокільників, трапилася ДТП з постраждалими.
Біля Сокільників від вантажівки відірвалася якась конструкція – чи то труба, чи арматура. Потрапила в автомобіль Renault Kangoo та травмувала пасажирку в голову,
– зазначила Рибій.
Постраждалу госпіталізували. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Рух дорогою – ускладнений.
У Львові легковик збив пішохідку / Фото Патрульної поліції Львівщини
Водій ВАЗ збив жінку
Ще одна аварія з постраждалими трапилася вже у Львові. На перехресті вулиць Садова — Кульпарківська 24-річний водій "ВАЗ 2108" збив 64-річнй жінку.
Наразі одна смуга вулиці в напрямку Городоцької – перекрита. Рух дорогою частково ускладнений. Водіїв просять бути обережними та врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
На місці аварії також працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.