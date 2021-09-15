Неподалік Львова відкриють надзвичайну туристичну локацію, яка покаже давнє галицьке село

У селі Підгайчики, неподалік Львова, невдовзі відкриють оновлену туристичну локацію "На Унтервалю". У музейно-культурному просторі покажуть, як упродовж 150 років в одній громаді розвивалися аж 4 культури.

У Підгайчиках поєднувалися українська, німецька, єврейська та польська культури. Мультикультурність існувала тут до 1939 року.

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Неподалік Львова з'явиться нова туристична локація

У музеї в Підгайчиках місцеві активісти зібрали понад 100 унікальних експонатів – предметів побуту, культових речей, меблів, стародруків тощо. Керівник проєкту Станіслав Клосовський розповів, що нова туристична локація буде особливо цікавою для тих, хто поїде на екскурсію до Золочівського замку, Глинянського музею чи Унівської Лаври. За його словами, тут можна буде пізнати та переосмислити своє минуле.

Ми розповідаємо та презентуємо побут українців, німців, поляків та євреїв, які жили тут до Другої світової війни. Розповімо історію домівок, покажемо хто тут мешкав раніше, як вони взаємодіяли, та що залишили й досі у традиціях, ландшафті, ментальності,

– зазначив Клосовський.

У Підгайчиках також відтворять деталі кулінарних, обрядових та релігійних традицій чотирьох культур, які були тут колись.

"У перспективі в нас також можна буде власноруч створити та продегустувати цікавинки місцевої кухні", – підсумував Клосовський.

Оновлений простір "На Унтервалю" відкриють на початку жовтня.

Тут буде інтерактивна експозиція з модульним виставковим обладнанням, яка залучатиме гостей до взаємодії.

Також тут створять сучасну фотозону з використанням предметів спадщини та відкритий подієвий майданчик.

Окрім того, команда облаштує професійну систему освітлення, цілодобову вуличну експозицію та аудіогід українською, німецькою й англійською.

Дивіться фото нової туристичної локації у Підгайчиках / Фото МКЦ "На Унтервалю"

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