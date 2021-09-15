Возле Львова откроют необычайную туристическую локацию, которая покажет древнее галицкое село
Источник:"Твоє місто"
В селе Подгайчики, недалеко от Львова, вскоре откроют обновленную туристическую локацию "на Унтервалю". В музейно-культурном пространстве покажут, как на протяжении 150 лет в одной общине развивались аж 4 культуры.
В Подгайчиках сочетались украинская, немецкая, еврейская и польская культуры. Мультикультурность существовала здесь до 1939 года.
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Недалеко от Львова появится новая туристическая локация
В музее в Подгайчиках местные активисты собрали более 100 уникальных экспонатов – предметов быта, культовых вещей, мебели, старопечатных книг и тому подобное. Руководитель проекта Станислав Клосовский рассказал, что новая туристическая локация будет особенно интересной для тех, кто поедет на экскурсию в Золочевский замок, Глинянский музей или Уневскую Лавру. По его словам, здесь можно будет познать и переосмыслить свое прошлое.
Мы рассказываем и представляем быт украинцев, немцев, поляков и евреев, которые жили здесь до Второй мировой войны. Расскажем историю домов, покажем, кто здесь жил раньше, как они взаимодействовали, и что оставили до сих пор в традициях, ландшафте, ментальности,
– отметил Клосовский.
В Подгайчиках также воссоздадут детали кулинарных, обрядовых и религиозных традиций четырех культур, которые были здесь когда-то.
"В перспективе у нас также можно будет собственноручно создать и продегустировать интересности местной кухни", – подытожил Клосовский.
Обновленное пространство "На Унтервалю" откроют в начале октября.
- Здесь будет интерактивная экспозиция с модульным выставочным оборудованием, которая будет привлекать гостей к взаимодействию.
- Также здесь создадут современную фотозону с использованием предметов наследия и открытая событийная площадка.
- Кроме того, команда обустроит профессиональную систему освещения, круглосуточную уличную экспозицию и аудиогид на украинском, немецком и английском.
Смотрите фото новой туристической локации в Подгайчиках / Фото МКЦ "На Унтервалю"
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Коротко об истории села Подгайчики
- До 1939 года на территории современных Подгайчиков было 2 поселения – украинские Подгайчики и немецкий Унтервальден. Там одновременно жили 4 нации: украинцы, немцы, евреи на поляки.
- Во время Второй мировой войны из поселения принудительно выселили немцев и поляков, а евреев уничтожили во время Холокоста. С тех пор почти 40% деревни были пустошью.
- Из-за политики Советского Союза немецкий Унтервальден сперва переименовали в Подлесное, а затем присоединили к селу Подгайчики.
- В свою очередь, религиозные сооружения немцев, евреев и поляков уничтожили или превратили в склады и мастерские, а в их дома заселили депортированных украинцев. Этнический состав села и региона кардинально изменился.
- Более 50 лет бывшие жители Галичины не могли вернуться домой. Так продолжалось до 90-х годов, пока Украина вернула независимость.
- С 2016 года Подгайчики посещают потомки немцев, которых принудительно выселили.
- Тогда же началась инициатива по спасению древнего немецкого кладбища, которая переросла в создание локального музейно-культурного центра.