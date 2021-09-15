В Подгайчиках сочетались украинская, немецкая, еврейская и польская культуры. Мультикультурность существовала здесь до 1939 года.

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Недалеко от Львова появится новая туристическая локация

В музее в Подгайчиках местные активисты собрали более 100 уникальных экспонатов – предметов быта, культовых вещей, мебели, старопечатных книг и тому подобное. Руководитель проекта Станислав Клосовский рассказал, что новая туристическая локация будет особенно интересной для тех, кто поедет на экскурсию в Золочевский замок, Глинянский музей или Уневскую Лавру. По его словам, здесь можно будет познать и переосмыслить свое прошлое.

Мы рассказываем и представляем быт украинцев, немцев, поляков и евреев, которые жили здесь до Второй мировой войны. Расскажем историю домов, покажем, кто здесь жил раньше, как они взаимодействовали, и что оставили до сих пор в традициях, ландшафте, ментальности,

– отметил Клосовский.

В Подгайчиках также воссоздадут детали кулинарных, обрядовых и религиозных традиций четырех культур, которые были здесь когда-то.

"В перспективе у нас также можно будет собственноручно создать и продегустировать интересности местной кухни", – подытожил Клосовский.

Обновленное пространство "На Унтервалю" откроют в начале октября.

Здесь будет интерактивная экспозиция с модульным выставочным оборудованием, которая будет привлекать гостей к взаимодействию.

Также здесь создадут современную фотозону с использованием предметов наследия и открытая событийная площадка.

Кроме того, команда обустроит профессиональную систему освещения, круглосуточную уличную экспозицию и аудиогид на украинском, немецком и английском.

Смотрите фото новой туристической локации в Подгайчиках / Фото МКЦ "На Унтервалю"

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