Маршрут будет пролегать по Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях. Его длина составляет 380 километров.

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Старосельский замок войдет в маршрут наследия Острожских

В Украине нарабатывают новый туристический маршрут наследия князей Острожских. Он будет пролегать по замкам и другим памятникам во Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях. Для путешественников создадут мобильное приложение с анимированным персонажем и квестами.

Маршрут длиной 380 километров объединит замки, музеи и памятники архитектуры. Преодолевать путь можно на велосипедах и на автомобиле. Также маршрут удобен для семейных путешествий.

Маршрут объединит наследие одного из самых влиятельных княжеских родов в украинской истории. Они были одним из самых богатых родов и щедрыми меценатами своего времени и именно при их правлении города переживали свой расцвет,

– отмечают координаторы проекту.

Маршрут охватывает 10 памятников культурного наследия князей Острожских:

Острог – замок, Круглая башня, Богоявленский собор, Острожская академия, Луцкая башня, Культурный барбакан;

Дубно – замок, Луцкие ворота;

Староконстантинов – замок;

Старое Село – замок.

Смотрите фото памятников / Фото ZAXID.NET

Команда планирует разработать мобильное приложение для прохождения туристического маршрута. Для путешественников придумают интересные квесты. Анимированный персонаж БимкО (акроним названия организации "Братство имени князей Острожских") будет помогать детям изучать историю.

Маршрут маркируют информационными стендами на украинском и английском языках, шрифтом Брайля и QR-кодами. Также уже создали сайт с виртуальным туром по наследию Острожских.

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