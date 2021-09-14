Маршрут пролягатиме Львівською, Рівненською та Хмельницькою областями. Його довжина становить 380 кілометрів.

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Старосільський замок увійде в маршрут спадщини Острозьких

В Україні напрацьовують новий туристичний маршрут спадщини князів Острозьких. Він пролягатиме замками та іншими пам’яткам у Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях. Для мандрівників створять мобільний застосунок з анімованим персонажем та квестами.

Маршрут довжиною 380 кілометрів об’єднає замки, музеї та пам’ятки архітектури. Долати шлях можна велосипедами та на авто. Також маршрут є зручним для сімейних подорожей.

Маршрут об'єднає спадщину одного з найвпливовіших княжих родів української історії. Вони були одним з найбагатших родів і найщедрішими меценатами свого часу і саме за їхнього правління міста переживали свій розквіт,

– зазначають координатори проєкту.

Маршрут охоплює 10 пам'яток культурної спадщини князів Острозьких:

Острог – замок, Кругла вежа, Богоявленський собор, Острозька академія, Луцька башта, Культурний барбакан;

Дубно – замок, Луцька брама;

Старокостянтинів – замок;

Старе Село – замок.

Дивіться фото пам'яток / Фото ZAXID.NET

Команда планує розробити мобільний додаток для проходження туристичного маршруту. Для мандрівників вигадають цікаві квести. Анімований персонаж БімкО (акронім назви організації "Братство імені князів Острозьких") допомагатиме дітям вивчати історію.

Маршрут ознакують інформаційними стендами українською та англійською мовами, шрифтом Брайля і QR-кодами. Також вже створили сайт із віртуальним туром спадщиною Острозьких.

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