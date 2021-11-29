Неподалік Львова зіштовхнулися 2 вантажівки: відео з місця нищівної ДТП
Джерело:"Варта 1"
Поблизу Львова 29 листопада не розминулися 2 вантажівки. Наразі рух цією ділянкою дороги – ускладнений.
На місці аварії працюють медики та правоохоронці. Поліція встановлює обставини ДТП.
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Біля Львова зіткнулися 2 вантажівки
У Гамаліївці, неподалік Львова, 29 листопада трапилася ДТП. Там приблизно о 12:40 зіштовхнулися 2 вантажівки. Внаслідок аварії постраждала одна людина.
На проїжджу частину розсипався товар з однієї з вантажівок. Через це на цій ділянці дороги є ускладнення в русі транспорту. Водіїв просять за можливості обирати інший шлях, плануючи поїздку.
На місці працюють працівники поліції. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини нищівної ДТП.
Дивіться відео з місця ДТП:
Коротко про останні аварії на Львівщині
- Вранці 28 листопада львівські патрульні на службовому авто Skoda Rapid вчинили аварію на вулиці Шота Руставелі. Вони розбили свою автівку та ще 4 припарковані на вулиці машини.
- На Львівщині 26 листопада водій Skoda Octavia влетів у відбійник, який наскрізь проштрикнув його авто. Чоловік загинув на місці ДТП.
- Неподалік села Бартатів 22 листопада депутат Мостиської міськради Роман Хомік втікав від поліції. Потім він влетів у 2 службові авто. У мережі оприлюднили відео з місця ДТП.
- Водій невстановленого авто 23 листопада скоїв смертельну ДТП на Львівщині. Він на смерть збив 51-річну жінку та втік з місця аварії.
- У гірському районі Львівщини 23 листопада розбився 35-річний мотоцикліст. Він не впорався з керуванням та вилетів у кювет.
У Гамаліївці зіткнулися вантажівки / Фото "Варта 1"
Товар розсипався проїжджою частиною / Фото "Варта 1"