Неподалік Самбора Opel збив родину АТОвця: найбільше постраждав 9-річний хлопчик

На трасі Львів – Самбір – Ужгород 23 січня Opel Vectra збив родину учасника АТО на тротуарі. Усі постраждалі потрапили у лікарню. Найгірший стан у 9-річного хлопчика – йому необхідне переливання крові.

Небайдужих просять долучитися до грошового збору на лікування родини. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Автівка збила родину з двома дітьми

Аварія трапилася приблизно о 21:30 на трасі Львів – Самбір – Ужгород, неподалік Самбора. Правоохоронці попередньо встановили, що водій Opel Vectra, 20-річний житель одного з сіл району, збив пішоходів на тротуарі.

Внаслідок ДТП травмувалися 4 людини – 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років. Усі постраждалі – жителі Самбора. Медики відвезли їх до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке може загрожувати винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини

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В аварію потрапила родина учасника АТО

Керівниця Благодійного товариства "Мій тато захищає Україну", журналістка Уляна Флишко розповіла на своїй фейсбук-сторінці, що в аварію потрапила родини учасника АТО.

В автопригоді, що сталася в місті Самборі, травмувалися тато, мама та двоє їхніх синочків. Подружжя зі своїми двома синами поверталося саме додому. Діти були на санчатах. В цей час на них наїхав автомобіль. Водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар, де саме йшла сім'я захисника України,

– зазначила Флишко.

Внаслідок ДТП чоловік отримав травми колін, а його дружина – перелом руки й травму голови, яку довелося зашивати. 5-річний хлопчик потрапив у лікарню із забоєм головного мозку та переломом ноги.

"Найбільше постраждав їхній старший син – Андрійко, 9 рочків. Зараз він у Дитячій лікарні на Орлика. Для малюка крайнє необхідна кров 4 групи. Просимо зголоситися", – додала журналістка.

Пункт забору крові розташований на вулиці Миколайчука. Її слід здавати для Возного Андрія Володимировича, 9 років. Наразі хлопчик перебуває у хірургії дитячої лікарні.

"Також просимо про молитву за здоров'я дитини і його батьків. Адже вдома на своїх рідних чекає ще молодший синочок!", – додала жінка.

Усіх небайдужих також просять долучитися до грошового збору на лікування родини. Картка батька (Володимир Возний): 5167803211131482.

Текст допису Уляни Флишко:

Увага! Потрібна поміч! Сім'я учасника АТО потрапила під колеса автомобіля. В автопригоді, що сталася в місті Самборі, травмувалися тато, мама і двоє їхніх синочків.

Подружжя зі своїми двома синами поверталося саме додому. Діти були на санчатах. В цей час на них наїхав автомобіль. Водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар, де саме йшла сім'я захисника України.

У чоловіка – травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову (зашивали). Ще в одного хлопчика – забій головного мозку, перелом ноги.

Найбільше постраждав їхній старший син – Андрійко, 9 рочків. Зараз він у Дитячій лікарні на Орлика. Львів. Для малюка крайнє необхідна кров 4 групи. Просимо зголоситися. Пункт забору крові – на вулиці Миколайчука. Вказувати – Возний Андрій Володимирович, 9 років. Лежить у хірургії дитячої лікарні на вулиці П.Орлика.

Також просимо про молитву за здоров'я дитини і його батьків. Адже вдома на своїх рідних чекає ще молодший синочок! Якщо є змога долучитися коштами на лікування, то даю номер картки батька: 5167803211131482 на Володимира Возного.