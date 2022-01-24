Недалеко от Самбора Opel сбил семью АТОвца: больше всего пострадал 9-летний мальчик

На трассе Львов – Самбор – Ужгород 23 января Opel Vectra сбил семью участника АТО на тротуаре. Все пострадавшие попали в больницу. Худшее состояние у 9- летнего мальчика – ему необходимо переливание крови.

Неравнодушных просят присоединиться к денежному сбору на лечение семьи. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Машина сбила человека с двумя детьми

Авария случилась примерно в 21:30 на трассе Львов – Самбор – Ужгород, недалеко от Самбора. Правоохранителями предварительно установлено, что водитель Opel Vectra, 20-летний житель одного из сел района, сбил пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП травмировались 4 человека – 33-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое детей в возрасте 9 и 5 лет. Все пострадавшие – жители Самбора. Медики отвезли их в больницу.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое может грозить виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовской области

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В аварию попала семья участника АТО

Руководитель Благотворительного общества "Мой папа защищает Украину", журналистка Ульяна Фляшко рассказала на своей странице в фейсбук, что в аварию попала семьи участника АТО.

В ДТП, которое произошло в городе Самборе, травмировались папа, мама и двое их сыновей. Супруги со своими двумя сыновьями возвращались именно домой. Дети были на салазках. В это время на них наехал автомобиль. Водитель не справился с управлением и его занесло на тротуар, где именно шла семья защитника Украины,

– отметила Флишко.

В результате ДТП мужчина получил травмы колен, а его жена – перелом руки и травму головы, которую пришлось зашивать. 5-летний мальчик попал в больницу с ушибом головного мозга и переломом ноги.

"Больше всего пострадал их старший сын – Андрюша, 9 лет. Сейчас он в детской больнице на Орлика. Для ребенка крайнее необходима кровь 4 группы. Просим отозваться", – добавила журналистка.

Пункт забора крови расположен на улице Миколайчука. Ее следует сдавать для Возного Андрея Владимировича, 9 лет. Сейчас мальчик находится в хирургии детской больницы.

"Также просим о молитве за здоровье ребенка и его родителей. Ведь дома своих родных ждет еще младший сыночек!", – добавила женщина.

Всех неравнодушных также просят присоединиться к денежному сбору на лечение семьи. Карта отца (Владимир Возный): 5167803211131482.

Текст сообщения Ульяны Фляшко:

Внимание! Нужна помощь! Семья участника АТО попала под колеса автомобиля. В дтп, которое произошло в городе Самборе, травмировались папа, мама и двое их сыновей.

Супруги со своими двумя сыновьями возвращались именно домой. Дети были на салазках. В это время на них наехал автомобиль. Водитель не справился с управлением и его занесло на тротуар, где именно шла семья защитника Украины.

У мужчины – травмы коленей. Жена в этом ДТП сломала руку и травмировала голову (зашивали). Еще у одного мальчика – ушиб головного мозга, перелом ноги.

Больше всего пострадал их старший сын – Андрюша, 9 лет. Сейчас он в детской больнице на Орлика. Львов. Для ребенка крайнее необходима кровь 4 группы. Просим отозваться. Пункт забора крови – на улице Миколайчука. Указывать – Возный Андрей Владимирович, 9 лет. Лежит в хирургии детской больницы на улице П. Орлика.

Также просим о молитве за здоровье ребенка и его родителей. Ведь дома своих родных ждет еще младший сыночек! Если есть возможность приобщиться средствами на лечение, то даю номер карты отца: 5167803211131482 на Владимира Возного.