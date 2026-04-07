Чи будуть нічні богослужіння у Льові на Великдень: заява ЛМР

12 квітня православні та греко-католики святкуватимуть Христове Воскресіння у Львові. Через дію комендантської години нічні великодні богослужіння в місті не проводитимуться.

Святкові літургії сплановані так, щоб дозволити містянам безпечно відвідати храми. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Коли львів'яни можуть посвятити кошики?

Цьогоріч на Великдень у Львові не буде традиційних нічних богослужінь через дію комендантської години. Святкові літургії, які зазвичай проходять у ніч з Великої суботи на неділю, будуть скорочені та адаптовані під умови воєнного часу.

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко зазначив, що "умови воєнного часу дещо змінюють традиційні форми святкування Великодня". За його словами, як і в попередні роки, нічних літургій не буде: усі богослужіння у суботу завершаться до початку комендантської години, а святкування відновиться після 5:00 ранку у неділю.

Комендантська година у Львові та Львівській області у 2026 році діє щодня з 00:00 до 05:00, що робить нічні святкування неможливими. Міська рада нагадує мешканцям про безпечний формат святкування і закликає дотримуватися встановлених обмежень.

Яким буде розклад у різних храмах?

Міська рада підготувала розклад святкових богослужінь у кафедральних соборах на Велику суботу та на Великдень. Він дозволяє вірянам спланувати відвідування храмів у межах комендантської години та безпечно взяти участь у святкуванні Христового Воскресіння.

Архикатедральний собор Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

Велика Субота, 11 квітня: 09:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого, 12:00 – Благословення пасхальних кошиків (кожні пів години до 21:30) 21:30 – Надгробне, Архиєрейська Літургія

Великдень, 12 квітня: 07:00 – Пасхальна Утреня, після Архиєрейська Літургія, 11:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого, 14:00 – Пасхальні Часи, 16:00 – Пасхальна Вечірня

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

Велика Субота, 11 квітня: 09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого, з 14:00 до 21:00 – Благословення пасхальних кошиків

Великдень, 12 квітня: 06:00 – Надгробне, Воскресна Утреня, 07:30 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків, 09:00 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків, 11:00 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків, 13:00 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків, 15:00 – Byzantine Divine Liturgy in English (Blessing of the Easter Baskets), 16:00 – Велика Вечірня

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

Велика Субота, 11 квітня: 09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого, з 11:00 до 23:00 – Освячення Пасхальних кошиків, 21:00 – Читання Діянь Святих Апостолів

Великдень, 12 квітня: 06:30 – Полуношниця, 07:00 – Пасхальна Утреня, архиєрейським чином, 08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, 17:00 – Велика вечірня, архиєрейським чином

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)

Велика Субота, 11 квітня: 08:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого, 14:00 – Початок освячення пасхальних кошиків, 21:00 – Читання Діянь Святих Апостолів, 23:30 – Опівнічниця. Надгробна відправа

Великдень, 12 квітня: 06:00 – Початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архієрейська Божественна Літургія, 09:00 – Божественна Літургія, 15:00 – Пасхальна Вечірня

