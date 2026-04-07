Праздничные литургии спланированы так, чтобы позволить горожанам безопасно посетить храмы. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Смотрите также Золотые пасхальные яйца на Пасху: как быстро и просто сделать стильные яйца

Когда львовяне могут посвятить корзины?

В этом году на Пасху во Львове не будет традиционных ночных богослужений из-за действия комендантского часа. Праздничные литургии, которые обычно проходят в ночь с Великой субботы на воскресенье, будут сокращены и адаптированы под условия военного времени.

Управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко отметил, что "условия военного времени несколько меняют традиционные формы празднования Пасхи". По его словам, как и в предыдущие годы, ночных литургий не будет: все богослужения в субботу завершатся до начала комендантского часа, а празднование возобновится после 5:00 утра в воскресенье.

Комендантский час во Львове и Львовской области в 2026 году действует ежедневно с 00:00 до 05:00, что делает ночные празднования невозможными. Городской совет напоминает жителям о безопасном формате празднования и призывает соблюдать установленные ограничения.

Каким будет расписание в разных храмах?

Городской совет подготовил расписание праздничных богослужений в кафедральных соборах на Великую субботу и на Пасху. Оно позволяет верующим спланировать посещение храмов в пределах комендантского часа и безопасно принять участие в праздновании Христова Воскресения.

Архикафедральный собор Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

Великая Суббота, 11 апреля: 09:00 – Вечерня с Божественной Литургией св. Василия Великого, 12:00 – Благословение пасхальных корзин (каждые полчаса до 21:30) 21:30 – Надгробное, Архиерейская Литургия

Пасха, 12 апреля: 07:00 – Пасхальная Утреня, после Архиерейская Литургия, 11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста, 14:00 – Пасхальные Часы, 16:00 – Пасхальная Вечерня

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11)

Великая Суббота, 11 апреля: 09:00 – Вечерня с Литургией св. Василия Великого, с 14:00 до 21:00 – Благословение пасхальных корзин

Пасха, 12 апреля: 06:00 – Надгробное, Воскресная Утреня, 07:30 – Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин, 09:00 – Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин, 11:00 – Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин, 13:00 – Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин, 15:00 – Византийская Божественная Литургия на английском языке (Благословение пасхальных корзин), 16:00 – Великая Вечерня

Свято-Покровский кафедральный собор ПЦУ (ул. Грушевского, 2)

Великая Суббота, 11 апреля: 09:00 – Вечерня с Литургией св. Василия Великого, с 11:00 до 23:00 – Освящение Пасхальных корзин, 21:00 – Чтение Деяний Святых Апостолов

Пасха, 12 апреля: 06:30 – Полунощница, 07:00 – Пасхальная Утреня, архиерейским чином, 08:00 – Архиерейская Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста, 11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста, 17:00 – Великая вечерня, архиерейским чином

Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ (ул. Русская, 5)

Великая Суббота, 11 апреля: 08:30 – Божественная Литургия св. Василия Великого, 14:00 – Начало освящения пасхальных корзин, 21:00 – Чтение Деяний Святых Апостолов, 23:30 – Полунощница. Надгробная служба

Пасха, 12 апреля: 06:00 – Начало крестного хода. Пасхальная Ранняя Пасхальная Ранняя. Архиерейская Божественная Литургия, 09:00 – Божественная Литургия, 15:00 – Пасхальная Вечерня

Полиция будет проводить проверки в городах на Пасху: что известно?