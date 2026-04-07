Такие меры направлены на недопущение провокаций в условиях военного положения. Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Что известно о проверках полиции на Пасху?

В Национальной полиции Украины сообщили, что традиционно во время пасхальных праздников усиливают меры безопасности по всей стране. Основное внимание правоохранителей будет сосредоточено на местах проведения богослужений, улицах и автодорогах.

Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис отметила, что главной задачей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан. По ее словам, экипажи полиции будут максимально приближены к местам скопления людей, в частности вблизи храмов.

Национальная полиция, как и ежегодно, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений,

– заявила Гирдвилис.

В то же время правоохранители не исключают проведения превентивных мероприятий. Речь идет о выборочных поверхностных проверках граждан, которые будут осуществляться исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности во время празднований.

В полиции также подчеркивают, что даже в праздничные дни угроза со стороны России остается актуальной. Именно поэтому граждан призывают быть особенно внимательными и ответственными.

Правоохранители напоминают о необходимости не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей. Это позволит минимизировать риски и обеспечить спокойное празднование для всех.

