У нищівній ДТП на трасі Київ – Чоп постраждали 5 людей, серед яких 8-річна дитина

Неподалік Винників 20 серпня трапилась потрійна ДТП – зіштовхнулись вантажівка "ГАЗель", Chevrolet та Skoda. Внаслідок аварії постраждали 5 людей, серед яких була 8-річна дівчинка.

ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп. Наразі правоохоронці встановлюють обставини зіткнення.

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Біля Винників трапилась потрійна ДТП

Аварія трапилась приблизно о 10:50 неподалік міста Винники. На Трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 3 автомобілі:

вантажівка "ГАЗель", якою керував 35-річний львів'янин;

Chevrolet Cruze, за кермом якого була 45-річна жителька Золочева;

Skoda Octavia, якою керував 23-річний львів'янин.



На трасі Київ – Чоп зіткнулись 3 автівки / Фото поліції Львівщини

Постраждали 5 людей

Внаслідок аварії травмувались 5 людей: водійка Chevrolet та 4 її пасажирів – 3 дорослих віком 31, 38 та 53 роки та 8-річна дівчинка. У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф у коментарі ZAXID.NET розповіли, що постраждалих дорослих госпіталізували з забоями у 8-міську лікарню Львова. Своєю чергою, дитину відвезли у міську дитячу лікарню Львова. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Також вони розв'язують питання правової кваліфікації події.

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Внаслідок ДТП травмувались 5 людей / Фото поліції Львівщини