Обговорили важливі досягнення: мер Львова зустрівся з послом Латвії

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з послом Латвії Юрісом Пойкансом. Це був прощальний візит дипломата на посаді очільника посольства – він закінчує каденцію в Києві.

Пойканс перебував на посаді в Україні з 2015 року. Він працює в структурі МЗС Латвії з 1998 року.

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Мер Львова зустрівся з послом Латвії

Садовий 8 вересня зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Латвії Юрісом Пойкансом. Це був прощальний візит дипломата на посаді очільника посольства, адже він закінчує каденцію в Києві та вирушає до Варшави, де продовжить роботу. Пойканс подякував меру Львова за співпрацю. Зокрема, за святкування 100-ліття незалежності Латвії та відновлення прямого авіарейсу між Львовом та Ригою.

Я дуже радий, що ми це зробили. У перспективі – багато цікавого, адже у Львові я можу назвати багато речей, які є навіть кращими, ніж у Ризі. Новий посол – дуже досвідчена людина, тож вірю, що співпраця лише поглиблюватиметься,

– зазначив посол.

За словами Пойканса, Україна для Латвії – стратегічно важливий напрям. Садовий поспілкувався з послом про реформу децентралізації в Україні та Латвії та про зміни в постковідному світі. Мер Львова запросив Пойканса відвідати Львів під час джазового фестивалю наступного року.

У Львові Почесне консульство Латвії працює з 2005 року. У березні 2018 року в місті провели Дні Латвії, присвячені 100-літтю країни та 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Латвією.

Дивіться фото із зустрічі Садового та Пойканса / Фото Роман Балук