Пойканс находился в должности в Украине с 2015 года. Он работает в структуре МИД Латвии с 1998 года.

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Мэр Львова встретился с послом Латвии

Садовый 8 сентября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Латвии Юрисом Пойкансом. Это был прощальный визит дипломата на посту главы посольства, ведь он заканчивает каденцию в Киеве и отправляется в Варшаву, где продолжит работу. Пойканс поблагодарил мэра Львова за сотрудничество. В частности, за празднование 100-летия независимости Латвии и возобновление прямого авиарейса между Львовом и Ригой.

Я очень рад, что мы это сделали. В перспективе – много интересного, ведь во Львове я могу назвать много вещей, которые даже лучше, чем в Риге. Новый посол – очень опытный человек, поэтому верю, что сотрудничество будет только углубляться,

– отметил посол.

По словам Пойканса, Украина для Латвии – стратегически важное направление. Садовый пообщался с послом о реформе децентрализации в Украине и Латвии и об изменениях в постковидном мире. Мэр Львова пригласил Пойканса посетить Львов во время джазового фестиваля в следующем году.

Заметьте! Во Львове почетное консульство Латвии работает с 2005 года. В марте 2018 года в городе провели Дни Латвии, посвященные 100-летию страны и 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Латвией.

Смотрите фото со встречи Садового и Пойканса / Фото Роман Балук