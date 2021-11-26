Один випадок на 10 тисяч: у Львові лікарі врятували жінку з рідкісною вагітністю

Львівські гінекологи прооперували жінку з надзвичайно рідкісною вагітністю. Вона загрожувала життю пацієнтки, адже запліднена яйцеклітина лишилася у яйнику, і той міг розірватися будь-якої хвилини.

Пацієнтку вже виписали з медзакладу. Операцію провели медики Клінічної лікарні Львівської залізниці.

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Лікарі врятували жінку з рідкісною вагітністю

Завідувачка гінекологічного відділення лікарні Людмила Ткачук розповіла, що за понад 20 років у гінекології вона вперше зіштовхнулася з яєчниковою вагітністю.

Рідкісний випадок! Працюємо в гінекології понад 20 років, таке бачимо вперше! Раз на 10 тисяч зустрічається яєчникова вагітність. Це коли плідне яйце не імплантувалося (прикріпилося) в матку, а залишилося в яєчнику,

– зауважила лікарка.

Вона зазначила, що поставити цей діагноз можна лише на експертному ультразвуковому апараті, адже така вагітність, як і звичайна маткова, мають однакові симптоми – затримку місячних, зміну смакових та нюхових відчуттів, нудоту тощо.

"Тільки закінчення даної вагітності – не радісна подія, а загроза для життя жінки! Така вагітність, як правило, переривається до 6 – 7 тижнів і супроводжується розривом яєчника та масивною кровотечею з геморагічним шоком", – додала Ткачук.

Лікарка розповіла, що пацієнтка "народилася в сорочці", бо за декілька годин її яєчник міг би розірватися. Жінку просто не встигнули б довезти з району до лікарні.

Завдяки вірному діагнозу, який побачили під час УЗД, медики успішно прооперували пацієнтку. Операція проходила лапароскопічно – без крововтрати та розрізів. На 2 добу жінку виписали з лікарні. Її життю нічого не загрожує.



У жінки була яєчникова вагітність / Фото Людмили Ткачук

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Текст допису Людмили Ткачук:

Рідкісний випадок! Працюємо в гінекології понад 20 років, таке бачимо вперше! 1 раз на 10000 зустрічається яєчникова вагітність (коли плідне яйце не імплантувалося (прикріпилося) в матку, а залишилося в яєчнику (інтрафолікулярна форма). Поставити цей діагноз можна тільки на експертному ультразвуковому апараті, тому що така вагітність, як і нормальна маткова, мають однакові симптоми (затримку місячних, зміну смакових та нюхових відчуттів, нудоту та інше). Тільки закінчення даної вагітності не радісна подія, а загроза для життя жінки!

Така вагітність, як правило, переривається до 6 – 7 тижнів і супроводжується розривом яєчника та масивною кровотечею з геморагічним шоком. Нашій пацієнтці пощастило! Вона народилася в сорочці, тому що декілька годин і яєчник міг би розірватися, жінку могли б не встигнути довезти до лікарні з району. Завдяки вчасно поставленому, грізному діагнозу на УЗД, ми успішно прооперували жінку лапароскопічно (хірургія одного дня) без крововтрати та розрізів, на 2 добу жінка щаслива пішла додому. Бажаємо всім, хто хоче вагітніти, удачі, а гінекологи залізничної лікарні завжди готові обстежувати, лікувати, оперувати, супроводжувати всю вагітність!