Львівські лікарі врятували хворого на COVID-19 підлітка: мав 60% ураження легень

Хлопець тиждень перебував у реанімації. Наразі його продовжують лікувати.
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Легені підлітка були враженими на 60%
У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" розповіли, що 9 листопада з реанімації перевели ще одну дитину, хвору на коронавірус. У 17-річного хлопця діагностували важку двобічну полісегментарну пневмонію, респіраторний дистрес-синдром II ступеня й 60% ураження легень. Лікування підлітка ускладнювалось надлишковою вагою.
Він перебував у відділенні реанімації та інтенсивної терапії протягом 7 днів. Надалі хлопця продовжуватимуть лікувати у звичайному педіатричному відділенні.
Лікарі зазначили, що станом на 9 листопада у відділенні для хворих на коронавірус перебували 42 дитини. Стан усіх дітей – середньої тяжкості. На щастя, вони не потребують інтенсивної терапії.
Хлопця вже виписали з лікарні / Фото "Охматдит"