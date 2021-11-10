Львівські лікарі врятували хворого на COVID-19 підлітка: мав 60% ураження легень

Хлопець тиждень перебував у реанімації. Наразі його продовжують лікувати.

До теми Через мутований штам Дельта+ на Львівщині ще кілька місяців буде важка епідемситуація

Легені підлітка були враженими на 60%

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" розповіли, що 9 листопада з реанімації перевели ще одну дитину, хвору на коронавірус. У 17-річного хлопця діагностували важку двобічну полісегментарну пневмонію, респіраторний дистрес-синдром II ступеня й 60% ураження легень. Лікування підлітка ускладнювалось надлишковою вагою.

Він перебував у відділенні реанімації та інтенсивної терапії протягом 7 днів. Надалі хлопця продовжуватимуть лікувати у звичайному педіатричному відділенні.

Лікарі зазначили, що станом на 9 листопада у відділенні для хворих на коронавірус перебували 42 дитини. Стан усіх дітей – середньої тяжкості. На щастя, вони не потребують інтенсивної терапії.

Зверніть увагу! У Львові продовжують вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12 – 17 років. Щеплення отримали вже понад 350 підлітків. За словами лікарів, новий штам Дельта характеризується тим, що він частіше почав вражати дітей. Допомогти легше пережити хворобу може лише вакцинація.



Хлопця вже виписали з лікарні / Фото "Охматдит"