Парень неделю находился в реанимации. Сейчас его продолжают лечить.
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Легкие подростка были поражены на 60%
Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" рассказали, что 9 ноября из реанимации перевели еще одного ребенка, больного коронавирусом. У 17-летнего парня диагностировали тяжелую двустороннюю полисегментарную пневмонию, респираторный дистресс-синдром II степени и 60% поражения легких. Лечение подростка осложнялось избыточным весом.
Он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение 7 дней. В дальнейшем парня будут лечить в обычном педиатрическом отделении.
Врачи отметили, что по состоянию на 9 ноября в отделении для больных коронавирусом находились 42 ребенка. Состояние всех детей – средней тяжести. К счастью, они не нуждаются в интенсивной терапии.
Парня уже выписали из больницы / Фото "Охматдет"