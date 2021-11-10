Парень неделю находился в реанимации. Сейчас его продолжают лечить.

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Легкие подростка были поражены на 60%

Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" рассказали, что 9 ноября из реанимации перевели еще одного ребенка, больного коронавирусом. У 17-летнего парня диагностировали тяжелую двустороннюю полисегментарную пневмонию, респираторный дистресс-синдром II степени и 60% поражения легких. Лечение подростка осложнялось избыточным весом.

Он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение 7 дней. В дальнейшем парня будут лечить в обычном педиатрическом отделении.

Врачи отметили, что по состоянию на 9 ноября в отделении для больных коронавирусом находились 42 ребенка. Состояние всех детей – средней тяжести. К счастью, они не нуждаются в интенсивной терапии.

Обратите внимание! Во Львове продолжают вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте 12 – 17 лет. Прививки получили уже более 350 подростков. По словам врачей, новый штамм Дельта характеризуется тем, что он чаще стал поражать детей. Помочь легче пережить болезнь может только вакцинация.



Парня уже выписали из больницы / Фото "Охматдет"