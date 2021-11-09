Щеплення проти COVID-19 вже отримали 367 дітей. Більшість з них – вакциновані обома дозами препарату.

До теми У Львові почали вакцинувати дітей проти COVID-19: що необхідно знати батькам

Проти коронавірусу вже вакцинували понад 350 дітей

У Львові продовжують вакцинувати проти COVID-19 усіх охочих дітей віком від 12 до 17 років. У міському управлінні охорони здоров'я розповіли, що щеплення отримали 367 дітей (більшість – двома дозами препарату).

З липня в Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей пріоритетних груп – тих, які мають супутні важкі недуги чи виїжджають за кордон на навчання, міжнародні спортивні змагання або разом із родинами на постійне проживання. Вже з кінця жовтня в країні дозволили щепити всіх охочих підлітків.

Всі діти, які вже отримали щеплення у Львові, не мали жодних незвичних реакцій на вакцину. Лікарі наголошують, щоб отримати вакцинацію від коронавірусу, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань,

– додали в департаменті.

Перед вакцинацією батьки разом із дитиною обов'язково повинні піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність усіх вікових рутинних щеплень. Якщо підліток їх не має, то потрібно щепитись, а тоді вже через 14 днів отримати дозу вакцини проти від коронавірусу.

Дітей щеплять проти COVID-19 лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду. Препарат, яким дозволили вакцинувати підлітків, – це Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Його безпека та ефективність є доведеною низкою досліджень.

Інтервал між дозами препарату становить 21 – 28 діб. Дозування для дітей є таким самим, як і для дорослих – 0,3 мілілітра. Щепитись можна у будь-якому пункті вакцинації. Про всі деталі вакцинації слід запитувати у своїх сімейних лікарів.

Важливо! Щодня у Львові працюють пункти вакцинації, тож усі охочі можуть отримати щеплення у будь-який зручний для них день. Доступні препарати – Pfizer, AstraZeneca та Coronavac. Усю актуальну інформацію про роботу пунктів вакцинації у Львові можна переглянуть на сайті ЛМР.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу