Опалювальний сезон у Львові: кілька установ уже отримують тепло

У Львові активно готуються до початку опалювального сезону 2021 – 2022 років. Теплопостачальні підприємства міста завершують ремонти на своїх об'єктах, підписують акти готовності будинків до зими та вже заповнюють їхні системи водою.

Станом на сьогодні деякі будинки у Львові вже отримують тепло. Мовиться про 8 бюджетних установ, які надіслали відповідні листи-звернення.

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У Львові готуються до опалювального сезону

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що у місті готуються до старту опалювального сезону. Періодично у Львові проводять штаб з підготовки міста до зими. Фахівці аналізують, які роботи вже виконали й на чому потрібно зосередити увагу.

Станом на сьогодні (27 вересня – 24 канал) готовність об'єктів теплопостачання і систем будинків, які перебувають в управлінні наших комунальних управлінських компаній, є 98%,

– зауважила посадовиця.

За її словами, у будинках, якими керують ОСББ, готовність становить 58%, а ЖБК і у відомчих будинках – понад 60%. Наразі тепловики підписують акти готовності будинків до зими та заповнюють системи водою. Станом на 27 вересня заповнені вже 30% систем опалення.

"Також проводимо повірку загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії. Станом на сьогодні встановлені та опломбовані 86% лічильників", – додала Маруняк.

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Деякі установи вже отримують тепло

Бюджетні установили зараз скеровують листи щодо подачі опалення. Львівтеплоенерго вже відновило подачу тепла до 8 установ, які надіслали відповідні звернення. Зокрема опалення отримують:

Теплично-оранжерейний комплекс ботанічного саду на вулиці Черемшини, 44;

Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр на вулиці Вашингтона, 6;

Пологовий будинок №1 міста Львова на вулиці Мечникова, 8;

3-тя міська клінічна лікарня на вулиці Рапопорта, 8;

Заклад дошкільної освіти №131 на вулиці Антоновича, 109а;

Ліцей "Просвіта" ЛМР на вулиці Просвіти, 2 – 3;

Міська дитяча клінічна лікарня на вулиці Орлика, 4;

Заклад дошкільної освіти №5 на вулиці Таджицькій, 21.

"Отож, якщо є потреба подачі тепла, то бюджетні установи можуть скеровувати листи до теплопостачального підприємства – Львівтеплоенерго чи "Залізничнетеплоенерго", і тепло буде подано", – додала посадовиця.

Згідно з розпорядженням міського голови Львова, опалювальний сезон розпочинається, якщо середньодобова температура протягом трьох діб є нижчою ніж 8 градусів тепла.