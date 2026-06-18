Займала всю черевну порожнину: медики у Львові провели унікальну операцію та врятували жінку

У Львові лікарі врятували 46-річну жінку, у якої виявили гігантську кісту розміром понад 20 сантиметрів. Пацієнтку доправили до Університетської лікарні Львівського національного медичного університету бригадою екстреної медичної допомоги зі скаргами на сильний біль у животі та багаторазове блювання.

Деталі успішного операційного втручання повідомили на фейсбук-сторінки лікарні.

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Що розповіли у медичному жінки про порятунок жінки?

Під час обстеження, зокрема комп'ютерної томографії, медики встановили, що кіста займає практично всю черевну порожнину. Через великі розміри утвору та загрозу ускладнень жінку почали терміново готувати до операції.

Як повідомили у лікарні, пацієнтка знала про наявність кісти та раніше консультувалася з лікарями, які рекомендували спостереження. Однак приблизно через рік у неї раптово виник сильний біль, який, як з'ясувалося згодом, був пов’язаний саме з новоутворенням.

Пацієнтка поступила у важкому стані з інтенсивним болем і блюванням. Під час обстеження ми виявили гігантську кісту, яка займала всю черевну порожнину,

– розповіла акушерка-гінекологиня Валерія Мальчевська.

Після підтвердження діагнозу лікарі ухвалили рішення провести оперативне втручання. Попри значні розміри кісти, медики виконали операцію лапароскопічним методом – через кілька невеликих проколів, без великого розрізу черевної стінки.

Втручання пройшло успішно. Під час операції лікарі видалили понад 2,5 літра вмісту кісти та виявили небезпечне ускладнення – перекрут утвору на 360 градусів. Наразі пацієнтка почувається добре та відновлюється після операції.

Нагадаємо, у Львові кардіохірурги вперше в лікарні Святого Миколая пересадили серце 12-річному Назару з Вінниччини. Хлопчик із 2023 року боровся з лейкозом, а після тяжкої коронавірусної пневмонії його серце зазнало незворотних ушкоджень і майже перестало виконувати свої функції.

Єдиним шансом на порятунок стала трансплантація. Донорське серце надала 10-річна дівчинка, яка загинула в ДТП, а її батьки дали згоду на посмертне донорство. Операція тривала три години та пройшла успішно. Наразі хлопчик уже самостійно ходить без задишки, а його стан поступово покращується.