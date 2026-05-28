Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова та Дитячій лікарні Святого Миколая.

У Львові провели операцію з пересадки серця

Із 2023 року 12-річний Назар боровся із важкою хворобою – лейкозом. Під час його лікування він переніс тяжку ковідну пневмонію, через яку легені працювали лише на 10%.

Згодом хвороба серйозно вразила серце – орган збільшився і втратив здатність нормально перекачувати кров, через що з'явилася сильна задишка навіть у спокої.

У лікарні також згадують, що хлопчик тоді звернувся до матері зі словами: "Відпусти мене. Я більше не можу".

Врятувати хлопчика могла лише пересадка серця. Донорське серце надала 10-річна дівчинка, яка загинула внаслідок ДТП, а її батьки, попри особисту трагедію, дали згоду на посмертне донорство.

Операція з пересадки серця тривала три години. Її проводили кардіохірурги двох лікарень об'єднання – Олександр Ячнік та Роман Домашич.

Наразі стан хлопчика покращується – він вже впевнено ходить без задишки.

Я кожного дня молюся і дякую сім'ї дівчинки, яка, попри страшну втрату, погодилася на донорство і врятувала нашого Назарка,

– каже його мама Назара Анастасія.

Під час хвороби сина вона сама лікувалася від раку щитоподібної залози – обидва діагнози поставили в один день. Чоловік у цей час перебував на фронті.

Нагадаємо, 26 травня ДСНС вперше за час війни підіймали свою авіацію, аби врятувати 8-місячну дитину, пацієнта "Охмадиту". Малюк потребував негайної трансплантації печінки. Транспортування органу до Києва зайняло близько 1,5 години – відомо, що донорський орган перебував за 400 кілометрів від столиці. Це дозволило скоротити час доставки та додатково виграти кілька годин для проведення трансплантації. Операція із трансплантації органу тривала 14 годин.