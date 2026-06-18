Подробности успешной операции были опубликованы на странице больницы в Facebook.

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Что рассказали в медицинском учреждении о спасении женщины?

В ходе обследования, в частности компьютерной томографии, медики установили, что киста занимает практически всю брюшную полость. Из-за больших размеров образования и угрозы осложнений женщину начали срочно готовить к операции.

Как сообщили в больнице, пациентка знала о наличии кисты и ранее консультировалась с врачами, которые рекомендовали наблюдение. Однако примерно через год у нее внезапно возникла сильная боль, которая, как выяснилось впоследствии, была связана именно с новообразованием.

Пациентка поступила в тяжелом состоянии с интенсивной болью и рвотой. В ходе обследования мы обнаружили гигантскую кисту, которая занимала всю брюшную полость,

– рассказала акушерка-гинеколог Валерия Мальчевская.

После подтверждения диагноза врачи приняли решение провести оперативное вмешательство. Несмотря на значительные размеры кисты, медики провели операцию лапароскопическим методом — через несколько небольших проколов, без большого разреза брюшной стенки.

Операция прошла успешно. Во время операции врачи удалили более 2,5 литра содержимого кисты и обнаружили опасное осложнение – перекрут образования на 360 градусов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

Напомним, во Львове кардиохирурги впервые в больнице Святого Николая пересадили сердце 12-летнему Назару из Винницкой области. Мальчик с 2023 года боролся с лейкозом, а после тяжелой коронавирусной пневмонии его сердце получило необратимые повреждения и почти перестало выполнять свои функции.

Единственным шансом на спасение стала трансплантация. Донорское сердце предоставила 10-летняя девочка, погибшая в ДТП, а её родители дали согласие на посмертное донорство. Операция длилась три часа и прошла успешно. Сейчас мальчик уже самостоятельно ходит без одышки, а его состояние постепенно улучшается.