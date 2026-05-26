Донорская печень может оставаться жизнеспособной вне тела около 10 часов, поэтому транспортировка органа требовала максимальной оперативности. Обычная машина для этой миссии не подходила. Об этом рассказали в ГСЧС.

Смотрите также Мальчик сыграл "Києве мій" на фоне сгоревшей Лукьяновки: ГСЧС показали сильное видео

Как ГСЧС приняли участие в спасении 8-месячного мальчика?

Тогда гендиректор "Охматдета" обратился к медицинской службе ГСЧС с просьбой помочь. Спасатели отреагировали мгновенно. Они согласились впервые за время большой войны поднять в небо свою авиацию.

Пока медики завершали изъятие донорского органа, спасатели уже готовили вертолет к взлету. Полет происходил во взаимодействии с Силами обороны, которые обеспечивали безопасность воздушного пространства.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Транспортировка органа в Киев заняла около 1,5 часов. Это позволило сократить время доставки и дополнительно выиграть несколько часов для проведения трансплантации. По прибытии орган передали трансплантологам, которые сразу начали 14-часовую операцию.

В "Охматдете" рассказали, что несколько месяцев назад у маленького Ромы из Волыни обнаружили атрезию желчных путей. Это сложное врожденное заболевание, при котором нарушается отток желчи.

Врачи пытались максимально стабилизировать состояние ребенка и поддерживать работу организма. Однако такое лечение могло лишь временно замедлить развитие болезни. Из-за быстрого ухудшения состояния печени пересадка стала жизненно необходимой.

Ни один из родственников не мог стать донором, поэтому врачи ждали неродственное донорство. Такой шанс появился в апреле – через четыре месяца ожидания, благодаря посмертному донору. После подтверждения совместимости нужно было срочно доставить орган в Киев, ведь он был в 400 километрах от столицы.

Отдельным вызовом стало то, что донор был взрослым человеком. Итак, нужно было дополнительное время на хирургическое уменьшение печени.

Когда мне сказали, что ради Ромы подняли вертолет в небо – я не могла поверить, я расплакалась и благодарила за этот шанс для моего сыночка. После трансплантации я не узнала его. Он выглядел абсолютно здоровым: его глаза были белыми, состояние кожи улучшилось, и он улыбался. Я буду до конца жизни бесконечно благодарна каждому, кто приобщился к спасению моего мальчика,

– цитируют в "Охматдете" слова мамы Ольга.

Через месяц после трансплантации Ромчик, наконец, отправился домой.

Спасатели приняли участие в спасении маленького Ромы / Фото "Охматдет" и ГСЧС