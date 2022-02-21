Отримав множинні переломи та гематоми: у Львові вітчим жорстоко побив 7-річного пасинка

У Львові 18 лютого 25-річний чоловік жорстоко побив свого 7-річного пасинка через смартфон. Дитина отримала низку травм, зокрема переломи черепа та щелепи.

Мама хлопчика розповіла, що такі конфлікти траплялися неодноразово. Чоловік систематично бив членів її родини.

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Вітчим побив пасинка через телефон

Мама хлопчика зазначила, що конфлікт між вітчимом та сином трапився через телефон. Чоловік подарував смартфон дитині, однак заборонив ним користуватися, поки пасинок не почне добре навчатися.

Чоловік прийшов додому і побачив, що телефон заблокований. Тому він пішов до дитини й почав агресивно запитувати, що він зробив з ним. Спочатку вітчим його вдарив. А я відштовхнула його, щоб забрати дитину. Але він схопив сина і кинув на підлогу,

– зауважила жінка.

Мама дитини одразу ж викликала швидку. Хлопчика госпіталізували у нейрохірургічне відділення з множинними гематомами, переломом щелепи, склепіння та основи черепа.

За словами жінки, чоловік неодноразово бив її та бабусю хлопчика. Останнім часом він почав лупцювати й дитину. До цього інциденту матір хлопчика не зверталася за допомогою, адже боялася неадекватної реакції співмешканця.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за "умисне тяжке тілесне ушкодження". Невдовзі зловмиснику оберуть запобіжний захід. Йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами.



Зловмисника затримали / Фото поліції Львівщини

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Хлопчик перебуває у лікарні

Лікарі Першого територіального медичного об'єднання Львова розповіли, що 7-річний хлопчик наразі перебуває у стані середнього ступеня тяжкості. На щастя, дитина не потребує оперативного втручання.

"Якщо буде якесь погіршення, ми повторно зробимо комп'ютерну томографію. Можливо, тоді й проведемо оперативне втручання", – розповів дитячий нейрохірург Юрій Кузьмінський.

У хлопчика виявили перелом черепа. Ця важка травма може спричинити складні наслідки для мозку у майбутньому. Однак за словами лікаря, точно сказати, як дитина отримала перелом, не можна.

"Дитині проведено рентгенографію черепа, було виявлено перелом черепа. Її відправили на томографію. Зараз спостерігаємо за станом. Зараз хлопчик перебуває у свідомості, скаржиться, що у нього болить голова. Він отримує все необхідне лікування", – додав Кузьмінський.

Після лікування хлопчика повинні обстежити невролог та сімейний лікар. Окрім цього, йому повторно зроблять МРТ.