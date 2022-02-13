Засуджений та його захисник неодноразово оскаржували вирок. Вони спочатку звертались до апеляційної, а згодом і до касаційної інстанції.

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Суд остаточно відстояв вирок за зґвалтування

Верховний Суд не задовольнив жодну зі скарг та залишив засудженому покарання – довічне позбавлення волі. Рішення спочатку і встановлював суд першої інстанції.

Зауважте! Чоловік під час розгляду у суді частково визнавав власну провину. Проте прокурори у суді все ж довели, що засуджений кілька місяців ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки й фільмував це.

Матір дівчинки дізналась про зґвалтування випадково. Жінка побачила у телефоні чоловіка відео з донькою, після чого одразу повідомила поліцейським. У червні 2021 року 32-річного ґвалтівника засудили до вічного ув'язнення і тільки зараз це рішення остаточно залишили чинним.

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