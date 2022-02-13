Осужденный и его защитник неоднократно обжаловали приговор. Они сначала обращались в апелляционную, а затем и в кассационную инстанцию.

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Суд окончательно отстоял приговор за изнасилование

Верховный Суд не удовлетворил ни одну из жалоб и оставил осужденному наказание – пожизненное лишение свободы. Решение изначально и устанавливал суд первой инстанции.

Заметьте! Мужчина сначала, во время разбирательства в суде, частично признавал собственную вину. Однако прокуроры в суде все же доказали, что осужденный несколько месяцев насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это.

Мать девочки узнала об изнасиловании случайно. Женщина увидела в телефоне мужчины видео с дочерью, после чего сразу сообщила полицейским. В июне 2021 года 32-летнего насильника приговорили к пожизненному заключению и только сейчас это решение окончательно оставили в силе.

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