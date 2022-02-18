При цьому за всім спостерігали двоє його дітей і дружина. Проте правоохоронцям вдалося хитрістю переконати чоловіка відчинити двері. Після цього його спіймали та затягнули назад у помешкання.

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Перемовини йшли годину

Подія сталася в домі на проспекті Червоної Калини ввечері 16 лютого. Коли поліцейські приїхали на виклик, 37-річний чоловік сидів на поручнях зачиненого балкона.

Дружина розповіла, що він алкоголь і поводився агресивно. Перемовини з чоловіком вели телефоном приблизно годину. Його переконували у тому, що завжди є кращий вибір, ніж самогубство.

У вас же є діти. Їм потрібно давати освіту, давати життя. Коли ми зайшли, дитина нам сказала: "врятуйте мені батька",

– говорив правоохоронець.

Поліцейський вмовив чоловіка попити чаю. Коли дружина давала чашку, патрульні швидко перехопили його руки та силою затягнули до квартири.

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Після цього "самогубця" передали медикам. Його госпіталізували, щоб надати необхідну допомогу. Неймовірну операцію порятунку провели:

командир взводу роти ТОР Степан Пацай;

його напарники — Юрій Стець та Ірина Панасюк.



ТОРівці, які врятували чоловіка / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Читайте повний текст допису Патрульної поліції Львівщини:

У Львові ТОРівці врятували чоловіка, що намагався стрибнути з 10-го поверху

Учора на лінію 102 зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її 37-річний нетверезий чоловік поводиться агресивно. Жінка вдома з двома наляканими неповнолітніми дітьми. Подія трапилася на проспекті Червоної Калини.

На виклик вирушили командир взводу роти ТОР Степан Пацай та його напарники — Юрій Стець та Ірина Панасюк.

Двері до помешкання з проханням врятувати батька інспекторам відчинив син заявниці. Патрульні встановили, що чоловік зачинився на балконі 10-го поверху й сів на поручні.

Впродовж години ТОРівці вели перемовини телефоном. Львів'янин відмовлявся злазити з поручня й наказував не наближатися до нього патрульним.

Поліцейські вмовили чоловіка випити чашку чаю. У той час коли дружина давала чашку чоловікові, патрульні швидко перехопили його руки та силою затягнули до квартири.

Врятованого передали медикам, які шпиталізували його для надання необхідної допомоги.

