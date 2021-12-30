Отруєння дітей з притулку у Львові: виявили стафілокок та небезпечні бактерії

Вихованці одного з львівських притулків 19 грудня потрапили до лікарні з отруєнням. Вже оприлюднили результати перевірок.

У результатах дослідження мовиться про небезпечні бактерії. Про це 30 грудня розповіли журналістам у Держпродспоживслужбі Львівщини.

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Виявили порушення в їжі

Отруєння трапилося після обіду в ресторані "Кухня для душі". 4 постражадлих дітей вже виписали з лікарні, проте розслідування інциденту не зупинили.

Спеціалісти взяли проби їжі в цьому притулку. Результати були вкрай невтішними. Адже з 10 проб не відповідали нормативам аж 6. Також робили змиви з поверхонь у харчоблоці, де теж виявили відхилення.

Працівників направили на лікування

Щодо співробітників притулку, то загалом перевірили 8 осіб. Інфікування виявили у половини з цих людей.

Тому їх направили на лікування, яке триватиме до моменту, поки результати аналізів не будуть негативними. А ось у самому притулку почали проводити генеральне прибирання та дезінфекцію.

Що показала перевірка ресторану

Керівництво закладу "Кухня для душі" після інциденту одразу закрило ресторан. Там теж почали проводити перевірку персоналу та генеральне прибирання. У жодної людини не виявили жодних інфекцій.

Також взяли 13 проб із їжі та там результати були не настільки хорошими. В лабораторії констатували, що виявили відхилення в курячому відварному м'ясі та локшині.

Виявили небезпечну бактерію

У ресторані загалом провели 13 змивів. У чотирьох із них зафіксували бактерію групи кишкової палички. Мовиться про поверхню каструль, дощок для піци, ножа для піци та миски для салатів.

Чи можуть когось покарати

Усі матеріали з результатами передали правоохоронцям. Наразі невідомо, чи відкривали кримінальне провадження щодо цього інциденту.

Проте, найімовірніше, справу будуть розслідувати як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масових отруєнь. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 3 років ув'язнення.

Що було відомо раніше

Діти, ймовірно, отруїлися під час свята Миколая, яке влаштували в ресторані.

Наймолодшому з потерпілих 3 роки, а найстаршому – 15.

Незадовго після обіду діти відчули слабкість, нудоту, біль в животі та підвищену температуру.

Їх госпіталізували в інфекційну лікарню, де медики оцінили стан як "середньої важкості".

Про те, що пацієнтів почали виписувати, повідомили вже за 2 дні.



Головні прояви кишкової інфекції / Інфографіка 24 каналу