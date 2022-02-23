"Палац за 1 гривню": на Львівщині виставлять на продаж маєток XVIII століття

У низці ЗМІ нещодавно з'явилося повідомлення про продаж палацу XVIII століття за 1 гривню. Однак міський голова Судової Вишні, де розташований це маєток, назвав усі ці новини фейком.

Палац Марсів та земельну ділянку поблизу нього дійсно планують виставити на продаж. Проте його вартість наразі невідома.

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У Судовій Вишні продаватимуть маєток XVIII століття

Міський голова Судової Вишні Зеновій Фольтович розповів, що палац Марсів невдовзі виставлять на аукціон. Його планують оголосити у березні. Наразі міська влада залагоджує земельні питання. Мер зауважив, за безцінь маєток не віддаватимуть.

Хочемо, щоб вже прийшов якийсь інвестор. Будинок Марсів валиться. Міська рада виділила земельну ділянку біля нього площею 0,9 гектара. 24 числа на сесії ми затверджуватимемо технічну документацію на земельну ділянку, потім спілкуватимемося з підрядними організаціями, які займаються торгами, й визначимо ціну,

– додав Фольтович.

Міський голова розповів, що палац руйнується, а територія навколо нього стає небезпечною. Місто уже декілька років поспіль шукає інвестора. Однак маєтком ніхто не цікавився.

"Палац має історичну цінність, він цінний для громади. Ми хотіли б, щоби його реставрували. Підемо на поступки будь-якому інвестору, лиш би палац не руйнувався далі. Були плани у попереднього міського голови організувати там Центр Європейської інтеграції, але жодного інвестора на такий проєкт не було", – зауважив мер.

Дивіться фото з маєтку / Фото Оксани Гіль

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Новини про низьку ціну палацу – фейк

Інформація про те, що палац родини Марсів продають за 1 гривню, почала поширюватися після допису Оксани Гіль у фейсбук-спільноті "Замки, палаци, маєтки".

"Сьогодні пам'ятник стоїть на балансі у міста. Руїни хотіли продати за великі гроші, але потенційні покупці відвертаються від пропозиції. Влада почала шукати інвестора, який міг би відновити палац. Вона підготувала конкретний проєкт, в якому пропонується передати залишки маєтку інвестору за символічну ціну – 1 гривня!", – написала жінка.

Однак міський голова наголосив, що ця інформація – неправдива.

"Про продаж за гривню – це фейк, законодавство такого не дозволить", – зазначив Фольтович.

Мер Судової Вишні також додав, що поширення такої новини таки принесло користь, адже маєтком почали цікавитися.



Листівка із Судової Вишні. Замок Яна Марса, 1902 рік / Фото "Твоє місто"

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