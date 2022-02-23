Дворец Марсов и земельный участок возле него действительно планируют выставить на продажу. Однако его стоимость пока неизвестна.

К теме Восстановили почти с нуля: на Львовщине 3 семьи купили и реставрировали старинный дворец

В Судовой Вишне будут продавать имение XVIII века

Мэр Судовой Вишни Зеновий Фольтович рассказал, что дворец Марсов вскоре выставят на аукцион. Его планируют объявить в марте. Сейчас городские власти улаживают земельные вопросы. Мэр отметил, что за бесценок поместье не будут отдавать.

Хотим, чтобы уже пришел какой-нибудь инвестор. Дом Марсов рушится. Городской совет выделил земельный участок около него площадью 0,9 гектара. 24 числа на сессии мы будем утверждать техническую документацию на земельный участок, затем будем общаться с подрядными организациями, которые занимаются торгами, и определим цену,

– добавил Фольтович.

Мэр рассказал, что дворец разрушается, а территория вокруг него становится опасной. Город уже несколько лет ищет инвестора. Однако поместьем никто не интересовался.

"Дворец имеет историческую ценность, он ценен для общества. Мы хотели бы, чтобы его реставрировали. Пойдем на уступки любому инвестору, лишь бы дворец не разрушался дальше. Были планы у предыдущего городского главы организовать там Центр Европейской интеграции, но ни одного инвестора на такой проект не было", – отметил мэр.

Смотрите фото из поместья / Фото Оксаны Гиль

Стоит прочесть Минкульт определился с перечнем объектов, которые попадут под "Большую реставрацию"

Новости о низкой цене дворца – фейк

Информация о том, что дворец семьи Марсов продают за 1 гривну, начала распространяться после сообщения Оксаны Гиль в фейсбук-сообществе "Замки, дворцы, поместья".

"Сегодня памятник стоит на балансе у города. Руины хотели продать за большие деньги, но потенциальные покупатели отворачиваются от предложения. Власти начали искать инвестора, который мог бы восстановить дворец. Они подготовили конкретный проект, в котором предлагается передать остатки поместья инвестору за символическую цену – 1 гривна!", – написала женщина.

Однако городской глава подчеркнул, что эта информация – ложная.

"О продаже за гривну – это фейк, законодательство такого не позволит", – отметил Фольтович.

Мэр Судовой Вишни также добавил, что распространение такой новости принесло пользу, ведь поместьем начали интересоваться.

Открытка из Судовой Вишни. Замок Яна Марса, 1902 год / Фото "Твоє місто"

Интересно В древнем органе в Латинской катедре нашли записку 1899 года: уникальные фото

Коротко о дворце Марсов