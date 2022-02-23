Пасажири львівської маршрутки затримали грабіжника-рецидивіста

У Львові 22 лютого пасажири маршрутки допомогли правоохоронцям затримати грабіжника. Він намагався поцупити мобільний телефон.

Зловмисник виявився рецидивістом. Йому знову загрожує в'язниця.

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Пасажири маршрутки затримали грабіжника

Інцидент трапився 22 лютого приблизно о 7:50 на вулиці Липинського. 45-річний львів'янин витягнув телефон у пасажира маршрутки. Раніше його неодноразово притягали до кримінальної відповідальності.

Однак втекти зловмиснику не вдалося. Постраждалий разом з іншими пасажирами затримав грабіжника та повідомив про це правоохоронців.



Чоловік хотів вкрасти у пасажира мобільний телефон / Фото поліції Львівщини

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Зловмисника затримали

На місці події працювала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в замаху на пограбування. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 6 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.