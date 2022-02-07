Поліцію викликали небайдужі мешканці будинку. Вони не давали чоловікові піти з місця події, допоки не приїхали патрульні.
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Чоловік хотів вкрасти редуктор ліфта
Ввечері 6 лютого мешканці однієї з багатоповерхівок на вулиці Миколайчука викликали патрульних. Вони побачили у своєму під'їзді невідомого чоловіка, який розбирав ліфт.
Зловмисник намагався поцупити одну з важливих ліфтових запчастин – редуктор. Львів'яни не дали чоловікові втекти.
Дивіться відео з місця події:
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Зловмисник перебував у розшуку
Патрульні швидко прибули на місце виклику. Вони одразу перевірили дані зловмисника.
Ним виявився 36-річний львів'янин, якого розшукує поліція за крадіжки. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
Чоловік розібрав ліфт у багатоповерхівці / Фото Патрульної поліції Львівщини
Зловмисник намагався вкрасти редуктор / Фото Патрульної поліції Львівщини