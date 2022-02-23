Злоумышленник оказался рецидивистом. Ему снова грозит тюрьма.

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Пассажиры маршрутки задержали вора

Инцидент произошел 22 февраля около 7:50 на улице Липинского. 45-летний львовянин вытащил телефон у пассажира маршрутки. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Однако скрыться злоумышленнику не удалось. Пострадавший вместе с другими пассажирами задержал вора и сообщил об этом правоохранителям.

Мужчина хотел украсть у пассажира мобильный телефон / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленника задержали

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции. Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него вещественные доказательства.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в покушении на ограбление. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 6 лет за решеткой.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они выясняют все обстоятельства преступления.