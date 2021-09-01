Пекло для тварин, – відвідувачку львівського Cat Cafe вразив стан котів у закладі

Одна з відвідувачок Cat Cafe у Львові поскаржилась на умови утримання тварин у закладі. Вона заявила, що коти перебувають у жахливому стані – нечесані, хворі та налякані.

Cat Cafe розташоване на вулиці Генерала Григоренка, 1а. Це перший заклад у Львові, де живуть коти, а відвідувачі можуть з ними контактувати.

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Жінка заявила про жахливі умови утримання котів

Відвідувачка Cat Cafe розповіла у мережі про погані умови для утримання котів у закладі. Жінка приходила туди зі своїм чоловіком. Вона сподівалась побачити гарненьких котиків, яких можна було б погодувати, та насолодитись приємною атмосферою. Однак очікування відвідувачки не виправдались.

Це місце потрібно зачинити, а власників і працівників посадити за жахливе ставлення до тварин! На ділі там виявилося пекло для тварин,

– розповіла жінка.

За її словами, тварини перебували у жахливому стані. У вухах котів були екскременти бліх, тож вони постійно чухались. Більшість тварин мали ознаки ожиріння і важко пересувались. Жінка зазначила, що коти були нечесані, сумні та дуже боялись людей.

Особливо відвідувачку здивував стан мейн-куна. Котик мав трохи вище носа лисину та постійно себе розчісував. У коментарях один з користувачів зазначив, що симптоми схожі на прояви інфекційної хвороби. Якщо тварині не надати необхідне лікування, вона може навіть померти.

Жінку вразив стан котів у Cat Cafe / Фото blacklist_of_lviv

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Персонал на зауваження не реагував

Жінка розповіла, що, коли вона перебувала у закладі, туди прийшли діти. Вони хапали котів за хвости та дуже жорстоко "гладили". Окрім цього, діти галасували, лякаючи тварин, та бігали за ними. За словами відвідувачки, персонал ніяк на це не реагував.

"Біля бару стояли 3 співробітники. Просто при них одну кішечку наздогнало неадекватне сімейство. Чоловік, попри те, що кішка нявкала і дряпалась, схопив її на руки. Кішка буквально почала кричати на руках у цього нелюда. Від персоналу – нуль емоцій", – зазначила жінка.

Відвідувачка додала, що ще одна кішка постійно сиділа на столі й вмивалася. Потім за цей стіл сіли люди, проте перед цим офіціант навіть не протер його. Окрім цього, за словами жінки, у залі зовсім не було засобів для дезінфекції.



За словами жінки, персонал на зауваження не реагував / Фото blacklist_of_lviv

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В однієї кішки були хворі очі

Трохи згодом відвідувачка вже хотіла йти геть з кафе, проте побачила, як офіціантка винесла у зал ще одну кішку. Тварині було 4 – 5 місяців і вона, ймовірно, щойно прокинулась.

Тут ми з чоловіком бачимо мордочку кішечки. Це жах ! У кішки одне око зовсім не відкривалось. Усі очі були в чомусь чорному і засохлому, навколо носа – така ж ситуація, а вся шерсть – збита жмутами!

– зазначила жінка.

Тоді відвідувачка запитала офіціантку, чому кішку в такому стані виносять до людей. У відповідь дівчина лише посміхнулась і радісно повідомила, що з твариною все гаразд – їй крапають очі та лікують кон'юнктивіт.

Окрім цього, жінка зауважила, що у закладі погано пахло. Більшість користувачів у коментарях її підтримали. Люди також розповідали про свої неприємні враження від відвідування кафе:

"Пропоную поїхати туди ще раз тим, кому не байдуже. Можна відразу з поліцією";

"Заходив сюди кілька місяців тому. Сморід стояв страшний. Коти теж здались нещасними. Персонал був жахливо байдужий, навіть каву відмовились зробити";

"Тепер зрозуміло, чому це кафе постійно міняє дислокацію";

"Була там роки 2 тому і ситуація була та сама. Коти були перелякані, недоглянуті й голодні, бо стрибали по наших тарілках";

"Коли рік тому була у Львові, відвідала цей заклад. У Харкові є теж кафе з котиками, тому мені є з чим порівнювати. На жаль, я була неприємно здивована. У кафе дуже неприємно пахло";

"Була там ще на Бандери у 2018 році. Ще тоді деякі коти виглядали нездоровими та брудними".

Також користувачі зазначили, що на сторінці Cat Cafe усі негативні коментарі видалили.



Користувачі мережі також розповіли про поганий стан котів / Фото blacklist_of_lviv