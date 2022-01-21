Передавали через родичів: у Львові в'язням організували схему постачання наркотиків

Прокурори скерували до суду обвинувачення проти п'яти членів угруповання. Їх підозрюють у постачанні наркотиків до СІЗО.

Злочинні дії відбувалися на території Львівської установи виконання покарань №19. Про це повідомили 21 січня.

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У Львові в'язням передавали наркотики / Фото Львівської обласної прокуратури

Як реалізували злочинну схему

Слідчі встановили, що впродовж 2021 року учасники злочинної схеми постачали наркотики до СІЗО. Вони знаходили людей на волі, які були знайомими з рідними чи друзями в'язнів. Останні, зі свого боку, під час побачень і передавали заборонені речовини. Згодом ув'язнені продавали наркотики на території слідчого ізолятора.



Наркотики передавали рідні та друзі в'язнів / Фото Львівської обласної прокуратури

Ще один випадок постачання наркотиків у СІЗО

Колишні працівники Київського слідчого ізолятора продавали наркотики на території виправного заходу. Мовиться про метадон та марихуану. Крім цього, учасники угруповання користувалися службовим становищем і покривали дилерів.

Членів злочинної групи спіймали у червні 2021 року. Чоловіків одразу звільнили з роботи у СІЗО. Про суд над ними повідомили 18 січня 2022 року. Якщо провину доведуть, експрацівникам ізолятора загрожує до 12 років позбавлення волі.