Переховувався від поліції: у львівському ТРЦ місяць жив іспанець

Правоохоронці затримали іспанця, який місяць жив у ТРЦ King Cross Leopolis. Чоловік перетнув кордон поза пунктом пропуску і вирішив залишитись у Львові.

Іноземця викрили оперативники Управління міграційної поліції спільно зі співробітниками Державної міграційної служби Львівщини. Його планують депортувати.

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Іспанець місяць жив у львівському ТРЦ

Раніше співробітники ГУ державної міграційної служби у Закарпатській області вирішили депортувати іноземця, адже він перетнув кордон поза пунктом пропуску. Однак, зобов'язання про повернення він не виконав. Натомість чоловік переїхав із Закарпаття у Львів. За інформацією Міграційної служби Львівщини, там іспанець поселився ТРЦ King Cross Leopolis.

Розповідає, перше, що впало йому в вічі – це великий торговий центр, де він і вирішив ночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення,

– зазначили у Міграційній службі.

Чоловіка викрили у межах операції "Мігрант".



Іспанець місяць жив у ТРЦ / Фото поліції Львівщини

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Іспанця планують депортувати

На чоловіка склали адмінпротокол за "порушення іноземцями правил перебування в Україні й транзитного проїзду через її територію". Йому загрожує від 510 до 850 гривень штрафу.

Чоловіка помітили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців. Там встановлять його особу й після цього примусово повернуть у рідну країну.

Операцію "Мігрант" проводять в Україні, щоб запобігти нелегальній міграції та іншим правопорушенням.