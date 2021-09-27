Иностранца разоблачили оперативники Управления миграционной полиции совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы Львовской области. Его планируют депортировать.

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Испанец месяц жил во львовском ТРЦ

Ранее сотрудники ГУ государственной миграционной службы в Закарпатской области решили депортировать иностранца, ведь он пересек границу вне пункта пропуска. Однако, обязательства о возвращении он не выполнил. Взамен мужчина переехал с Закарпатья во Львов. По информации Миграционной службы Львовщины, там испанец поселился ТРЦ King Cross Leopolis.

Рассказывает, первое, что бросилось ему в глаза – это большой торговый центр, где он и решил ночевать. Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения,

– отметили в Миграционной службе.

Мужчину разоблачили в рамках операции "Мигрант".



Испанец месяц жил в ТРЦ / Фото полиции Львовщины

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Испанца планируют депортировать

На мужчину составили админпротокол за "нарушение иностранцами правил пребывания в Украине и транзитного проезда через ее территорию". Ему грозит от 510 до 850 гривен штрафа.

Мужчину заметили возле Волынского пункта временного пребывания иностранцев. Там установят его личность и после этого принудительно вернут в родную страну.

Заметьте! Операцию "Мигрант" проводят в Украине, чтобы предотвратить нелегальную миграцию и другие правонарушения.