Переодягнувся у жінку та проник у школу: у Львові затримали підозрюваного у розбещенні дітей

У Львові затримали підозрюваного у розбещенні дітей. Чоловік переодягнувся у жіночий одяг. Він заходив до дівчачого туалету у школі та підшукував свою майбутню жертву.

Коли школярки заходили до вбиральні, підозрюваний просив їх роздягнутися та позувати на камеру телефону. Чоловіка затримали.

Зауважте Поки жінка була на роботі: у Києві 44-річний чоловік розбещував малолітню падчерку

Йому інкримінують вчинення двох аналогічних кримінальних правопорушень.

Деталі

Восени 2021 року до київської поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вчинив розпусні дії щодо школярки. Це сталося на території однієї зі столичних шкіл.

У Києві негідника викрили та затримали. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Підозрюваного взяли під варту. Згодом запобіжний захід змінили на домашній арешт за місцем проживання у Харківській області. Водночас туди чоловік не доїхав.

Зловмисник почав переховуватися від правоохоронних органів, а декілька днів тому "спритник" повторно вчинив неправомірні дії відносно малолітніх уже у місті Львові,

– мовиться у повідомленні.

У Львові затримали підозрюваного у розбещенні дітей: дивіться відео

Чоловіку загрожує до 8 років за ґратами

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронцям про інцидент повідомила мама школярки. Вона розповіла, що невідомий чоловік зайшов у жіночий туалет, коли там перебувала дівчинка. Він наказував їй роздягнутись.

Чоловік був одягнутий в червону жіночу куртку та червону шапку.

Допис Департаменту карного розшуку:

У вересні поточного року до поліції міста Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, перебуваючи на території однієї з шкіл столиці, вчинив відносно малолітньої учениці розпусні дії.

Оперативники ГУНП у місті Києві провели комплекс заходів, в ході яких викрили та затримали негідника. Після затримання слідчі відразу повідомили поганцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України. Крім того, зловмиснику було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згодом, Фемідою було змінено запобіжний захід викритому негідникові на більш м'який – домашній арешт за місцем проживання в Харківській області, але туди він не доїхав. У подальшому, скориставшись можливістю, зловмисник почав переховуватися від правоохоронних органів, а декілька днів тому "спритник" повторно вчинив неправомірні дії відносно малолітніх уже у місті Львові.

Задля викриття та затримання негідника працівники кримінальної поліції ГУНП в Львівській області провели багатокрокову оперативну комбінацію.

Цього разу фігурант підійшов до процесу скоєння злочину з "творчим задумом". Переодягнувшись у жіночий одяг, він заходив до дівчачого туалету школи, де і підшукував свою майбутню жертву. Коли малолітня заходила до вбиральні чоловік просив повністю зняти з себе одяг, а потім позувати на камеру телефону.

Наразі зловмисник знову перебуває під вартою, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні двох аналогічних кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.