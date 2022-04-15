Під час війни львівські лікарі врятували ще вісім життів завдяки трансплантаціям

У воєнний час львівські трансплантологи виконали 8 надскладних операцій. Загалом у Першому медоб'єднанні Львова за два роки провели сто трансплантацій.

Донорський орган отримав чоловік з Чернівців. Він не побоявся поїхати за серцем до Львова під час війни і не пошкодував.

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Мені легко ходити і немає задухи, – пацієнт

Так сталося, що через хворобу мій стан погіршувався. Серце не дуже добре працювало, було важко ходити і дихати. 12 березня мені замінили серце, і тепер я можу легко ходити, в мене немає задухи,

– поділився Віталій Бранашко.

Кардіохірург-трансплантолог Роман Домашич каже, що під час війни робити операції значно складніше – через логістику, проте зупиняти їх не потрібно. Саме у теперішній час Україна сягає трансплантаційної незалежності, на трансплантацію нирок за кордон не скеровували жодного українця.

Львівські лікарні працюють у посиленому режимі

Під час війни у Львові пересадили 8 органів: 7 нирок і серце. Дві нирки пересадили дітям. Зараз багато українських клінік призупинили роботу, отож пацієнти звертаються до львівських фахівців.

Зазначимо, що всі лікарні міста Львова працюють в посиленому режимі. Медики, попри важкий ритм роботи, кажуть, що фінансування та ліків їм вистачає, також отримують багато гуманітарної допомоги.

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