Во время войны львовские врачи спасли еще восемь жизней благодаря трансплантациям

В военное время львовские трансплантологи выполнили 8 сверхсложных операций. В Первом медобъединении Львова за два года провели сто трансплантаций.

Донорский орган получил мужчина из Черновцов. Он не побоялся поехать за сердцем во Львов во время войны и не пожалел.

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Мне легко ходить и нет отдышки, – пациент

Так случилось, что из-за болезни мое состояние ухудшалось. Сердце не очень хорошо работало, было тяжело ходить и дышать. 12 марта мне заменили сердце, и теперь я могу легко ходить, у меня нет отдышки,

– поделился Виталий Бранашко.

Кардиохирург-трансплантолог Роман Домашич говорит, что во время войны делать операции гораздо сложнее – из-за логистики, однако останавливать их не нужно. Именно в настоящее время Украина достигает трансплантационной независимости, на трансплантацию почек за границу не направляли ни одного украинца.

Львовские больницы работают в усиленном режиме

Во время войны во Львове пересадили 8 органов: 7 почек и сердце. Две почки пересадили детям. Сейчас многие украинские клиники приостановили работу, поэтому пациенты обращаются к львовским специалистам.

Все больницы города Львова работают в усиленном режиме. Медики, несмотря на тяжелый ритм работы, говорят, что финансирования и лекарства им хватает, также получают много гуманитарной помощи.

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