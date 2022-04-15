Донорский орган получил мужчина из Черновцов. Он не побоялся поехать за сердцем во Львов во время войны и не пожалел.
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Мне легко ходить и нет отдышки, – пациент
Так случилось, что из-за болезни мое состояние ухудшалось. Сердце не очень хорошо работало, было тяжело ходить и дышать. 12 марта мне заменили сердце, и теперь я могу легко ходить, у меня нет отдышки,
– поделился Виталий Бранашко.
Кардиохирург-трансплантолог Роман Домашич говорит, что во время войны делать операции гораздо сложнее – из-за логистики, однако останавливать их не нужно. Именно в настоящее время Украина достигает трансплантационной независимости, на трансплантацию почек за границу не направляли ни одного украинца.
Львовские больницы работают в усиленном режиме
Все больницы города Львова работают в усиленном режиме. Медики, несмотря на тяжелый ритм работы, говорят, что финансирования и лекарства им хватает, также получают много гуманитарной помощи.
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