Двоє з таких вже її отримали. Про позитивні новини повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Евакуйованим із Києва дітям трансплантували серце та нирки

Двох хлопчиків евакуювали з київського Охматдиту. Трансплантації у Львові виконали фахівці Першого територіального медичного об'єднання.

12-річний Юрко, родом з Житомирщини, три роки лікувався у Києві. Нирки у нього відмовили після того, як перехворів на ангіну. З того часу хлопчик був на діалізі.

15-річний Ігор з Донеччини народився з хворими нирками. Його хвороба прогресувала, і жодне лікування не допомагало – на діалізі був два роки.

Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Медики намагалися його врятувати, але, на жаль, не вдалося. Рідні погодилися на трансплантацію.

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