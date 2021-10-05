Під львівською лікарнею знову утворилася черга зі швидких з хворими на COVID-19

З кожним днем у Львові збільшується кількість хворих на коронавірус. Все більше людей потребують госпіталізації. Нещодавно біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова утворилася черга зі швидких.

Востаннє схожа ситуація була у квітні. Тоді Львів перебував у червоній зоні.

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Біля львівської лікарні утворилася черга зі швидких

Керівниця відділу інформаційної політики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Христина Каспшишак 5 жовтня розповіла, що біля медзакладу утворилася черга зі швидких.

Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою COVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією – 81 особа,

– зауважила Каспшишак.

За її словами, станом на ранок 5 жовтня у стаціонарі перебувають 409 пацієнтів, у яких підтвердили коронавірус. Серед них є лише один вакцинований. Протягом доби померли 14 людей. Понад 60% ліжок, призначених для хворих на коронавірус, – заповнені.

Востаннє під Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги утворювалась черга з карет швидкої з хворими на COVID-19 2 квітня. Тоді Львівщина перебувала у червоній зоні й лабораторні центри області виявляли щодня 1000 – 1500 хворих на коронавірус.



Під приймальним відділенням утворилась черга зі швидких / Фото Христини Каспшишак

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Яка у Львові ситуація з коронавірусом

За інформацією пресслужби Львівської міськради, загалом на Львівщині коронавірус виявили у понад 153,43 тисячі людей. 3953 хворі померли від ускладнень, а понад 137,49 тисячі – одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 73,56 тисячі людей. Понад 66,37 тисячі пацієнтів одужали, а 1959 – померли.

Лабораторні центри 4 жовтня провели 1425 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 592 людей, серед яких 284 – львів'яни.

Загалом в стаціонарах перебувають 439 пацієнтів з пневмоніями. У 409 з них підтвердили коронавірус. 29 людей перебувають у реанімації, а 14 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

До медзакладів потрапила 81 людина, водночас нікого не виписали.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу