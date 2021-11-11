Підпільний тютюновий цех "накрили" під Львовом, – журналіст

Під Львовом у місті Пустомити правоохоронці розкрили підпільний тютюновий цех, де підробляли цигарки відомих українських та світових брендів.

"Що цікаво, всі працівники із Кременчука", – зазначив журналіст та блогер Кирило Сазонов.

На думку журналіста, таких цехів по Україні є десятки.

"Якщо ціна на найдешевшу пачку акцизних цигарок з фільтром стартує від 50 грн, не дивно, що контрафакт, якого зараз у країні – завались, має попит – пенсіонерів, що палять, і роботяг у нас дуже багато. Сам випадково купив у кіоску у Києві "Мальборо" за 30 грн. При реальній ціні 60. Контрабанда без акцизу з написом Дюті Фрі дрібним шрифтом. Солома на смак неможлива", – наголосив він.

Як зазначив журналіст, проблема не в тому, що ціна на цигарки постійно зростає, а в тому, що простим підвищенням акцизів казну не наповнити і курити людей не відучити.