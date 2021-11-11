"Что интересно, все работники из Кременчуга!" – отметил он.

По мнению журналиста, таких цехов по Украине десятки.

"Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт, которого сейчас в стране завались, пользуется спросом – курящих пенсионеров и работяг у нас очень много. Сам случайно купил в ларьке в Киеве Мальборо за 30 грн. При реальной цене 60. Контрабанда без акциза с надписью Дюти Фри мелким шрифтом. Солома на вкус невозможная", – отметил он.

Как отметил журналист, проблема не в том, что цена на сигареты постоянно растет, а в том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить.