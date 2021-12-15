На площі Ринок у Львові демонтовують аварійну скульптуру XVII століття
Джерело:"Твоє місто"
У центрі Львова розпочали демонтаж аварійної скульптури "Хрещення". Її створили орієнтовно наприкінці XVII століття.
Скульптурна група встановлена на колишній Шольцвольфовичівській кам'яниці. Її планують відреставрувати та встановити знову в наступному році.
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На площі Ринок демонтують аварійну скульптуру
У центрі Львова розпочали протиаварійні заходи скульптурної групи "Хрещення". Вона встановлена на розі будинку №23 на площі Ринок.
Головний спеціаліст-архітектор відділу охорони та використання об'єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища ЛМР Георгій Корнєєв розповів, що скульптуру демонтують, щоб у наступному році відреставрувати.
Зараз виконують роботи з демонтажу деяких скульптур та закріплення наявних. Ця скульптурна група орієнтовно кінця XVII століття. Вона – у доволі поганому стані. Ці роботи є підготовчими для подальшої реставрації у 2022 – 2023 років,
– додав Корнєєв.
За його словами, кошторис поки не підрахували. Роботи фінансує польський інститут Полоніка. Відновлення скульптури, ймовірно, виконуватиме спільна польсько-українська група реставраторів.
На площі Ринок демонтовують аварійну скульптуру / Фото "Твоє місто"
Коротко про будинок №23 на площі Ринок
- Будинок №23 на площі Ринок – це колишня Шольцвольфовичівська кам'яниця. Її побудували у XVI столітті.
- У 1630 році будівлю перебудували у стилі пізнього ренесансу з яскраво вираженими фламандськими впливами.
- Будинок належав родині львівських патриціїв Шольц-Вольфовичів. Засновниками цього роду були відомий львівський купець Вольф Шольц та його брати Якуб і Йоган.
- На площі Ринок Шольцам належало декілька кам'яниць.
- Наріжник будинку №23, звернений до вулиці Галицької на рівні третього поверху, прикрашений скульптурною композицією "Хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею".
- Будинок виходить своїм 3-віконним фасадом на площу Ринок. Колись він займав 2/3 кварталу.