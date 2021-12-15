Скульптурная группа установлена на бывшем Шольц-Вольфовичевском доме. Ее планируют отреставрировать и установить снова в следующем году.
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На площади Рынок демонтируют аварийную скульптуру
В центре Львова начали антиаварийные мероприятия на скульптурной группе "Крещение". Она установлена на углу дома №23 на площади Рынок.
Главный специалист-архитектор отдела охраны и использования объектов культурного наследия управления охраны исторической среды ЛГС Георгий Корнеев рассказал, что скульптуру демонтируют, чтобы в следующем году отреставрировать.
Сейчас выполняют работы по демонтажу некоторых скульптур и закреплению имеющихся. Эта скульптурная группа ориентировочно к концу XVII века. Она – в довольно плохом состоянии. Это подготовительные работы для дальнейшей реставрации в 2022 – 2023 годах,
– добавил Корнеев.
По его словам, смету пока не подсчитали. Работы финансируется польским институтом Полоника. Восстановление скульптуры предположительно будет выполнять общая польско-украинская группа реставраторов.
На площади Рынок демонтируют аварийную скульптуру / Фото "Твой город"
Кратко о доме №23 на площади Рынок
- Дом №23 на площади Рынок – это бывший Шольц-Вольфовичевский каменный дом. Его построили в XVI столетии.
- В 1630 году здание было перестроено в стиле позднего ренессанса с ярко выраженными фламандскими воздействиями.
- Дом принадлежал семье львовских патрициев Шольц-Вольфовичей. Основателями этого рода были известный львовский купец Вольф Шольц и его братья Якуб и Иоганн.
- На площади Рынок Шольцам принадлежало несколько домов.
- Угол дома №23, обращенный к улице Галицкой на уровне третьего этажа, украшен скульптурной композицией "Крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей".
- Дом выходит своим 3-оконным фасадом на площадь Рынок. Когда-то он занимал 2/3 квартала.