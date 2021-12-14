Конский каштан рос возле фонтана "Диана". Специалисты наблюдали его 2 года.

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На площади Рынок спилили старый конский каштан

Руководитель управления экологии и природных ресурсов Александра Сладкова рассказала, что 14 декабря с площади Рынок убрали конский каштан, который рос возле фонтана "Диана".

Вынуждены сегодня убрать большой конский каштан возле Дианы на площади Рынок. Остальные 7 каштанов уже заменены за последние 5 лет. Предыдущие умерли своей смертью, но этот мы держать пока высохнет не можем,

– заметила чиновница.

По ее словам, острые развилки с массивными ветвями имеют очень плохое соединение. Специалисты просверлили отверстия и оттуда вышла вода.

"Исследование арботомом месяц назад тоже дало очень неутешительные выводы. Вода внутри развилок на морозе становится расширяющимся льдом и способствует внезапному разрушению дерева. На развилках по крайней мере 2 года прогрессирует бактериоз", – добавила Сладкова.

Чиновница отметила, что городские власти не имеют морального права оставлять такое опасное дерево в месте скопления людей. Специалисты наблюдали дерево 2 года и увидели негативную динамику. Весной на этом месте планируют посадить новый конский каштан.

В центре Львова спилили большой конский каштан / Фото Александры Сладковой

Текст сообщения Александры Сладковой:

Вынуждены сегодня убрать большой конский каштан возле Дианы на площади Рынок. Остальные 7 каштанов уже заменены за последние 5 лет. Предыдущие умерли своей смертью, но это мы держать пока высохнет не можем.

Острые развилки с массивными ветвями имеют очень плохое соединение. Мы просверлили отверстия и оттуда вышла вода. Исследование арботомом месяц назад тоже дало очень неутешительные выводы. Вода внутри развилок на морозе становится расширяющимся льдом и способствует внезапному разрушению дерева. На развилках по крайней мере два года прогрессирует бактериоз.

Оставлять такое опасное дерево в месте скопления людей не имеем морального права. Фактически мы наблюдали его два года и увидели отрицательную динамику. Весной будет новый конский каштан на этом месте.